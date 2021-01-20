Не только выявить, но и оказать помощь: в регионе проходит антинаркотическая акция

С 13 по 24 марта в Поморье проводится первый этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Отметим, что в день старта акции губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил профильным ведомствам правительства региона активно включиться в проведение антинаркотической пропаганды среди молодёжи.

Цель мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» – это не только привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Не менее важными являются задачи по организации профилактики наркомании, а также оказанию помощи в вопросах лечения и реабилитации тем, кто попал в зависимость от психоактивных веществ.

Получить консультацию специалистов можно по телефонам:

Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (8182) 21-53-08 (по будням с 8:30 до 18:00);



Архангельский областной психоневрологический диспансер: для лиц старше 18 лет – (8182) 20-21-01 (круглосуточно); 68-51-04 – детское отделение (по будням с 09:00 до 17:00).



Также готово оказать помощь молодёжное отделение «Российского Красного Креста» по телефонам: (8182) 21-00-65, 21-01-39 (с 09:00 до 17:00).

О фактах наркоторговли жители могут сообщить:

по телефону доверия, входящему в систему «горячей линии» МВД России по приему и учету сообщений о преступлениях и правонарушениях: (8182) 216-555 (круглосуточно);



по телефонам доверия управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области: в Архангельске – (8182) 42-16-16 (круглосуточно), в Котласе: (818-37) 3-12-53 , в Коряжме – (818-50)3-00-00 .

через официальный сайт регионального УМВД .

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области