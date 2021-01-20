Не только выявить, но и оказать помощь: в регионе проходит антинаркотическая акция

С 13 по 24 марта в Поморье проводится первый этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Отметим, что в день старта акции губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил профильным ведомствам правительства региона активно включиться в проведение антинаркотической пропаганды среди молодёжи.
Цель мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» – это не только привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Не менее важными являются задачи по организации профилактики наркомании, а также оказанию помощи в вопросах лечения и реабилитации тем, кто попал в зависимость от психоактивных веществ.
Получить консультацию специалистов можно по телефонам:
Также готово оказать помощь молодёжное отделение «Российского Красного Креста» по телефонам: (8182) 21-00-65, 21-01-39 (с 09:00 до 17:00).
О фактах наркоторговли жители могут сообщить: