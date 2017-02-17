Историческое имя Соломбальского ЛДК будет передано новому заводу

Современный лесоперерабатывающий комплекс полного цикла, который построит ООО «Поморская лесопильная компания» в Северном округе Архангельска, вернёт на карту города название – Соломбальский ЛДК.

Идею сохранить имя завода, который в советские времена благодаря труду северян славился на всю страну, внёс губернатор Архангельской области Игорь Орлов на презентации нового инвестиционного проекта.

— Это будет лучшим подарком жителям в год 80-летия Архангельской области, – подчеркнул глава Поморья.

Предложение поддержал инвестор, собственник «Поморской лесопильной компании» Роман Авдеев:

«Здесь есть люди, прекрасно знающие своё дело, есть инфраструктура и есть традиции, достойные глубокого уважения. Сохранение имени Соломбальского ЛДК – знаковая инициатива. Мы построим комплекс на уровне самых современных технологий, за который нам не будет стыдно».

Докладывать будут на чемпионате «Лесоруб XXI века»

В презентации проекта участие приняли представители правительства региона, областного Собрания депутатов, Группы компаний «УЛК», Архангельского отделения Сбербанка, муниципальной власти.

Напомним, впервые о строительстве в столице Поморья нового лесоперерабатывающего комплекса было заявлено на втором чемпионате России «Лесоруб XXI века», который проходил в августе прошлого года в Устьянском районе.

На сегодняшний день реализация инвестпроекта уже началась.

Как рассказал гендиректор «Поморской лесопильной компании» Михаил Папылев, «сердцем» нового комплекса станет лесоперерабатывающий завод, где будут созданы три линии распиловки:

две – для тонкомерной древесины общей производительностью 600 тыс. кубометров в год;



одна – для толстомерной древесины – 900 тыс. кубометров в год.



Кроме того, будут организованы сортировка круглого леса, сушка и обработка пиломатериалов, а также построена котельная на кородревесных отходах мощностью 30 МВт.

Отходы в виде опилок и щепы пойдут на производство древесных гранул. Планируется, что в год здесь будут выпускать 150 тысяч тонн пеллет.

Выход на проектную мощность всего комплекса прогнозируется в 2020-2021 годах. Михаил Папылев отметил, что он готов ежегодно в рамках проведения грядущих чемпионатов «Лесоруб XXI века» докладывать о ходе реализации этого инвестпроекта.

1400 рабочих мест

Во время обсуждения Игорь Орлов обратил внимание участников встречи, что планы инвесторов по созданию нового комплекса имеют важнейшее социальное, экономическое и общественно-политическое значение:

«Это новые рабочие места, налоги, а также развитие территорий, создание комфортных социальных условий для жителей».

Так, на лесоперерабатывающем комплексе создадут около 700 новых рабочих мест. Ещё 700 рабочих мест будет организовано на заготовках древесины с использованием современной многофункциональной лесозаготовительной техники.

Сырьё на лесоперерабатывающий завод будет поступать по железной дороге, а также по реке – плотами и баржами. Готовая продукция пойдёт на рынки Европы и Азии.

Режим полного благоприятствования

На сегодняшний день идёт шлифовка концепции проекта. Документ предусматривает, что «Поморской лесопильной компании» будет передана лесосека общим ежегодным объёмом около 2,7 млн кубометров.

Из них 600 тысяч кубометров – на территориях Березниковского (Виноградовский район), Шенкурского и Верхнетоемского лесничеств, более двух миллионов кубометров – в труднодоступном лесфонде Лешуконского района.

К 1 марта компания планирует подать заявку в министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области для вхождения во всероссийский перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

После утверждения заявки на региональном уровне она будет направлена на согласование в Рослесхоз и Минпромторг России.

Включение в перечень приоритетных позволит получить лес без аукциона и с 50-процентной скидкой по арендной плате.

Игорь Орлов поручил профильным ведомствам на региональном уровне организовать режим полного благоприятствования по продвижению этого проекта.

Не только рубить, но и восстанавливать

Глава региона также обратил внимание на вопросы сохранения экологического баланса на лесных территориях Лешуконского района, где компания будет проводить сплошные рубки.

Как доложил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, появление ответственного арендатора позволит на новом уровне организовать охрану лесов от пожаров в Лешуконском лесничестве.

Кроме того, компании предстоит не только рубить, но и восстанавливать лес.

На сегодняшний день есть договоренности с гендиректором Группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным о том, что Устьянский селекционно-семеноводческий центр обеспечит «Поморскую лесопильную компанию» качественным посадочным материалом с закрытой корневой системой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области