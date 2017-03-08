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«Центр поддержки молодой семьи» вновь приглашает северян на творческие мастер-классы

8 марта 12:00 Архангельск Семья

На занятиях все желающие могут создавать поделки и композиции для дома своими руками. Все материалы предоставляются центром.

11 марта, в субботу, мамы и дети под руководством профессионала смогут сшить красивую брошь из фетра. Начало в 15:30. 19 марта, в воскресенье, в 13.00 начнутся занятия по декору чашки при помощи полимерной глины. В тот же день любители флористики смогут попробовать себя в искусстве завязывания различных праздничных бантов и в создании «цветущего полена».

– Наша творческая мастерская помогает отвлечься от рутины, проявить свои творческие и художественные способности, а также открыть в себе новые таланты. Ну, и конечно, сплотить семью, – говорит сотрудник центра Ольга Сарматова.

Записаться на занятия можно в группе «Центра поддержки молодой семьи» в соцальной сети "Вконтакте" или по телефонам: (8182) 28-69-40, +7 911 670-53-53. Адрес центра: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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