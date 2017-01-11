Осенний призыв в Поморье выполнен на 100 %

11 января в Министерстве обороны РФ состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи, посвящённое итогам осенней призывной кампании 2016 года.

По информации военного комиссара Архангельской области Григория Багинского, в октябре-декабре 2016 года на военную службу было призвано около 1500 новобранцев. Главный итог осеннего призыва – Поморье полностью выполнило задание командования.

При этом лучших результатов в подготовке граждан к военной службе и организованному проведению призыва добились военкоматы Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также Котласского, Вельского, Шенкурского и Устьянского районов.

В рамках подготовки призывников по военно-учётным специальностям в 2016 году был отобран 241 человек. Из них 210 получили водительские удостоверения и были направлены в войска, что составляет 101,4 % от плана.

По итогам отбора кандидатов в военные учебные заведения, на первый курс университетов было зачислено 89 человек. Ещё четыре абитуриента будут осваивать азы средней военно-специальной подготовки. На контрактную службу в прошлом году поступило 704 солдата.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области