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ЕГЭ-2017 в цифрах и фактах: Игорь Скубенко проведёт большую пресс-конференцию

29 июня 14:15 Общество

30 июня министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко проведёт пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ. Глава ведомства представит итоги аттестационной кампании 2017 года.

Первые серьёзные экзаменационные испытания ждали более 5 600 юных северян.

Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев. В этом – заслуга организаторов, на плечи которых легла дополнительная ответственность: впервые все пункты проведения государственных испытаний работали по новой технологии. Задания распечатывали прямо в аудиториях, а после завершения экзамена работы сканировали и направляли на проверку.

На встречу с представителями СМИ приглашён выпускник, который непосредственно участвовал в экзаменационной кампании и готов рассказать о том, что обычно остаётся вне поля зрения журналистов.

Логическим продолжением тематики госэкзаменов станут вопросы поступления юных северян в высшие учебные заведения региона. Поэтому в пресс-конференции примут участие и ответственные секретари приёмных комиссий университетов региона. Они расскажут о деталях зачисления в свои вузы.

Пресс-конференция состоится 30 июня в агентстве по печати и СМИ Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49. Начало в 10:00. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Министерство образования и науки Архангельской области

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