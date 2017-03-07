6 марта в Архангельском городском культурном центре прошёл творческий вечер художественного руководителя Государственного академического Северного русского народного хора Светланы Игнатьевой «Мне судьба подарила песню».

Одним из самых ярких моментов творческого вечера стало исполнение русской народной песни «Не бела заря». Её вместе с Северным хором запевала сама виновница торжества, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Калмыкия Светлана Игнатьева.



В этот вечер в адрес художественного руководителя Северного хора прозвучало немало поздравительных слов.

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов зачитал приветственный адрес от губернатора Игоря Орлова:

«Жители Архангельской области высоко ценят и любят вас как человека, который щедро и от души делится своим талантом. Вся ваша жизнь наполнена творчеством, любовью к знаменитому на весь мир Государственному академическому Северному русскому народному хору. Знание северных традиций, культуры Русского Севера, вам, коренной северянке, уроженке Лешуконского района, позволили стать достойной преемницей незабвенной Нины Константиновны Мешко».

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, магистры кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Максим Павлов и Мария Говорова прибыли из столицы, чтобы лично поздравить своего любимого педагога.

Финальным аккордом вечера стала песня «Праздничная», исполненная Государственным академическим Северным русским народным хором в честь юбилея Светланы Игнатьевой и предстоящего дня рождения Северного хора.



Министерство культуры Архангельской области