Предпаводковое обследование северных рек намечено на март 2017 года

Результаты обследования ледового покрова Северной Двины были представлены в ходе очередного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).

Так, работы по оценке состояния ледового покрытия в дельте Северной Двины проводились в конце января. Как сообщил начальник Северного УГМС Сергей Пуканов, толщина льда в различных рукавах и протоках дельты колеблется от 42 до 70 сантиметров – это на 5–10 процентов больше, чем в январе 2016 года.

Был исследован ледовый покров и на русловой части Северной Двины, на участке от Архангельска до Холмогор: толщина льда здесь колеблется от 44 до 56 сантиметров, наблюдается ровный ледостав.

Аналогичные работы были проведены и на участке между Котласом и Великим Устюгом. По словам и.о. руководителя Двино-Печорского бассейнового водного управления Сергея Нагибина, ровный ледяной покров наблюдается практически по всему нижнему течению реки Сухоны и на реке Северная Двина, средняя толщина льда составляет 40–50 сантиметров.

Как было отмечено в ходе заседания, в марте будет проведено маршрутное предпаводковое обследование рек на территории Архангельской области. Это исследование станет основой для прогноза паводковой ситуации в регионе, который Северный УГМС представит в начале апреля.

— Однако предварительные оценки необходимых превентивных мероприятий уже проведены, – отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров. – В частности, предполагаемый объём ледорезных работ составит около 140 километров, ледокольных – более 600 километров.

В начале апреля в Великом Устюге пройдет совместное заседание КЧС Архангельской и Вологодской областей, в рамках которого будут обсуждаться вопросы межрегионального взаимодействия при проведении противопаводковых мероприятий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области