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В Архангельске открыта некоммерческая школа творческого развития

20 марта 12:55 Архангельск
«Лайм» – это социально-ориентированная школа творческого развития для детей и взрослых
«Лайм» – это социально-ориентированная школа творческого развития для детей и взрослых

19 марта в Поморье открылась школа творческого развития для детей и взрослых «Лайм». Здесь будут проводиться занятия на льготной и бесплатной основе для детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, студентов, пенсионеров, ветеранов, инвалидов.

– «Лайм» – это социально-ориентированная школа творческого развития для детей и взрослых. Она является структурным подразделением регионального общественного благотворительного фонда «Поморье без наркотиков», – прокомментировал руководитель фонда Клим Палкин.

В школе будут обучать живописи, графике, музыке, лепке. Будут организованы занятия с логопедом, уроки физического развития малышей. Организаторы планируют проведение детских праздников, мастер-классов и творческих встреч с участием художников, музыкантов и творческих коллективов.

Школа создана при содействии администрации Архангельска, регионального министерства культуры и общественной организации «Есть решение!».

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов отметил:

«Это благое творческое начинание, которое нацелено на развитие у детей креативного мышления. В школе будут преподавать интересные, яркие педагоги, которые проведут занятия не только для детей, но и для взрослых. Сотворчество разных возрастов – пример не назидательного воспитания, а соучастия. Все это работает на то, чтобы дети вырастали созидателями».

Министерство культуры Архангельской области

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