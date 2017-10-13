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Архангельск станет площадкой Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»

13 октября 13:00 Культура Архангельск

С 7 по 10 ноября в столице Поморья при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы города Игоря Годзиша пройдёт второй этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» по тематическому направлению «Просветительское и развлекательное телевещание».

Для участия в конкурсе в столицу Поморья прибудут телевизионные журналисты, топ-менеджеры, телеведущие из разных регионов России, а также известные деятели медиапространства. Организатором конкурса выступил фонд «Академия Российского телевидения».

В программе мероприятий:

  • 7 ноября – открытие конкурса;
  • 8 ноября – учебная программа;
  • 9 ноября – учебная программа и торжественная церемония объявления финалистов конкурса.

Пресс-служба МО «Город Архангельск»

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