Архангельск станет площадкой Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»

С 7 по 10 ноября в столице Поморья при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы города Игоря Годзиша пройдёт второй этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» по тематическому направлению «Просветительское и развлекательное телевещание».

Для участия в конкурсе в столицу Поморья прибудут телевизионные журналисты, топ-менеджеры, телеведущие из разных регионов России, а также известные деятели медиапространства. Организатором конкурса выступил фонд «Академия Российского телевидения».

В программе мероприятий:

7 ноября – открытие конкурса;

8 ноября – учебная программа;

9 ноября – учебная программа и торжественная церемония объявления финалистов конкурса.



Пресс-служба МО «Город Архангельск»