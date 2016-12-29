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Фотовыставка «Открытый Север» переехала в аэропорт

29 декабря 13:45 Архангельск Туризм
Из 2000 работ, поступивших на конкурс, жюри выбрало 108 снимков.
Из 2000 работ, поступивших на конкурс, жюри выбрало 108 снимков.

Выставка, подготовленная по результатам областного фотоконкурса, организованного туристско-информационным центром Поморья, разместилась в зале вылета архангельского аэропорта.

Кроме того, на первом этаже зала ожидания установлен киоск, где будет размещаться вся необходимая информация о туризме и отдыхе в Архангельской области, о главных достопримечательностях и интересных событиях.

— Через зал вылета аэропорта проходит более 1000 человек в сутки. Это прекрасная возможность познакомить с туристическим возможностями региона не на бегу и определить свои планы на следующий визит в Архангельск, – рассказала директор регионального ТИЦ Светлана Корницкая.

Туристско-информационный центр Архангельской области уже давно сотрудничает с аэропортом.

По результатам фотоконкурса «Открытый Север-2015» был создан видеоролик, который весь год можно было увидеть на информационных экранах главной областной воздушной гавани, а в залах прилёта и вылета были установлены стойки, на которых любой желающий бесплатно мог взять карты и буклеты о туризме и отдыхе в Архангельской области.

Управление развития туризма Архангельской области

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