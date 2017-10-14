Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Поморье продолжается обучение педагогов финансовой грамотности

14 октября 15:30 Финансовая грамотность Общество

Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования на базе Архангельского областного института открытого образования продолжает обучение по программе повышения квалификации педагогов по курсу финансовой грамотности.

В рамках программы со слушателями курса встретился заместитель руководителя Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ «Высшая Школа Экономики» Павел Бондарчук. Он рассказал о перспективах развития программы. 

— В сентябре была принята национальная стратегия повышения финансовой грамотности до 2023 года. К 2019 году нам необходимо подготовить 25 тысяч педагогов из 44 регионов России. Из них 1050 учителей в Архангельской области обучатся уже в этом году. Это связано с тем, что вопросы финансовой грамотности будут включены в федеральный государственный образовательный стандарт. Важно, чтобы каждый школьник был компетентен в области финансов, – подчеркнул Павел Бондарчук. 

Каждый педагог будет обеспечен учебно-методическим комплектом. Причем не только на бумажном носителе, но и в электронной форме. У школьников существует возможность принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности. При этом её результаты будут учитываться при поступлении в вузы страны.  

Встреча представителя «Высшей Школы Экономики» и педагогов проходила в режиме свободного диалога. Учителей интересовали вопросы обратной связи, а также перспективы развития программы в 2019 году.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

Образование

14 октября

В Поморье про­дол­жа­ет­ся обу­че­ние педа­го­гов финан­со­вой гра­мот­ности

13 октября

Боль­шой этногра­фич­ес­кий дик­тант пред­ло­жат напи­сать северянам

13 октября

Про­ект «Пря­мая речь»: Ека­те­ри­на Про­копье­ва рас­ска­зала о новых вызовах

12 октября

Школь­ники Поморья напи­сали Все­рос­сийс­кие про­вер­оч­ные работы

12 октября

Архан­гель­ские каде­ты – при­зёры смены уча­щих­ся Союз­ного госу­дарства «За честь Отчизны»

12 октября

Про­фори­ен­та­ция моло­дёжи: 16 октября в Поморье стар­ту­ет «Неде­ля без тур­нике­тов»

11 октября

Школь­ник из Архан­гель­ска Павел Бело­усов стал кан­дида­том в сбор­ную коман­ду Рос­сии по физике

10 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт отбор­оч­ный тур меж­вуз­ов­ско­го чем­пи­она­та WorldSkills

10 октября

Педа­гог из Новод­винска Ирина Сави­на при­няла учас­тие в кон­курсе «Учи­тель года России»

9 октября

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на интел­лек­туаль­ные игры

9 октября

Завер­шилось обу­че­ние по Пре­зи­дентс­кой про­грамме под­гот­ов­ки управл­ен­ческ­их кадров

9 октября

Более 160 рос­сийск­их педа­го­гов повы­сят свою ква­ли­фи­ка­цию в Архан­гель­ске

9 октября

Педа­гог из Архан­гель­ска стал при­зё­ром рос­сийско­го кон­курса «Исто­рия в шко­ле: тра­ди­ции и новации»

6 октября

Пер­вый шаг к ЕГЭ: нача­лась регист­ра­ция выпуск­ни­ков школ на ито­го­вое сочинение

5 октября

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов поздра­вил учи­те­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

5 октября

Почти 300 моло­дых педа­го­гов приш­ли рабо­тать в школы Поморья в этом году

5 октября

Тур­нир «AR2T2» приг­лаша­ет школь­ни­ков Поморья на «бит­ву машин»

5 октября

Губер­на­тор Архан­гель­ской области Игорь Орлов поздра­вил педа­го­гов с Днём учителя

4 октября

Восемь школ Поморья вошли в ТОП луч­ших учеб­ных заведе­ний России

Похожие новости

14 октября Образование

В Поморье про­дол­жа­ет­ся обу­че­ние педа­го­гов финан­со­вой гра­мот­ности

4 октября Общество

Утвержде­на Стра­те­гия повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности в Рос­сийс­кой Феде­ра­ции на 2017-2023 годы

25 сентября Образование

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

17 сентября Образование

Пре­по­да­ва­тели финан­со­вой гра­мот­ности совер­шили путе­шес­твие в мир денег

13 сентября Общество

В Поморье про­дол­жа­ет­ся обу­че­ние педа­го­гов по курсу финан­со­вой гра­мот­ности

8 сентября Общество

В Поморье стар­това­ли Дни финан­со­вой гра­мот­ности в учеб­ных заведе­ни­ях

4 сентября Общество

Посети­тели парка аттра­кци­онов «Потеш­ный двор» про­вери­ли свои финан­совые знания

30 августа Общество

Севе­рян приг­лаша­ют на веби­нар «Стра­ху­ем авто: ОСАГО и КАСКО»

30 августа Общество

31 августа посети­те­лей парка аттра­кци­онов «Потеш­ный двор» ждёт урок финан­совых знаний

25 августа Общество

Про­грамма повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности побыва­ет на еже­год­ном празд­ни­ке «Мали­нова Уйма»

16 августа Общество

Спе­циаль­ный ФРЕШ при­го­то­ви­ли для участ­ни­ков «Коман­ды 29»

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия