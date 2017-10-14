В Поморье продолжается обучение педагогов финансовой грамотности

Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования на базе Архангельского областного института открытого образования продолжает обучение по программе повышения квалификации педагогов по курсу финансовой грамотности.

В рамках программы со слушателями курса встретился заместитель руководителя Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ «Высшая Школа Экономики» Павел Бондарчук. Он рассказал о перспективах развития программы.

— В сентябре была принята национальная стратегия повышения финансовой грамотности до 2023 года. К 2019 году нам необходимо подготовить 25 тысяч педагогов из 44 регионов России. Из них 1050 учителей в Архангельской области обучатся уже в этом году. Это связано с тем, что вопросы финансовой грамотности будут включены в федеральный государственный образовательный стандарт. Важно, чтобы каждый школьник был компетентен в области финансов, – подчеркнул Павел Бондарчук.

Каждый педагог будет обеспечен учебно-методическим комплектом. Причем не только на бумажном носителе, но и в электронной форме. У школьников существует возможность принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности. При этом её результаты будут учитываться при поступлении в вузы страны.

Встреча представителя «Высшей Школы Экономики» и педагогов проходила в режиме свободного диалога. Учителей интересовали вопросы обратной связи, а также перспективы развития программы в 2019 году.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области