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Архангельский центр социальной помощи семье и детям отмечает 10-летний юбилей

6 октября 14:10 Труд Архангельск

Учреждение предоставляет социальное обслуживание в стационарной и полустационарной формам, а также на дому, включая оказание социально-бытовых и социально-медицинских услуг.

Основная цель учреждения – оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении социального, материального положения и психологического статуса семьям, детям и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также сотрудники центра занимаются профилактической работой по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

Центр имеет в своей структуре четыре отделения: круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста (32 ребенка с 3 до 7 лет), отделение круглосуточного пребывания детей школьного возраста (32 ребенка с 7 до 18 лет), отделение дневного пребывания детей и социального сопровождения семьи (15 детей с 7 до 18 лет) и отделение защиты прав детей от насилия.

Учреждение является ресурсной площадкой по социальному сопровождению семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению. Специалисты осуществляют социально-психологический патронаж семей, психологическое консультирование и организуют работу детского телефона доверия. В образовательных заведениях Архангельска сотрудниками учреждения проводятся профилактические занятия «Мы разные, мы вместе», «Твои права и как их защищать».

С 2016 года центр реализует комплекс мер по развитию эффективных практик по сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

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