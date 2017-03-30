Команда Поморья завоевала «золото» на «арктическом» первенстве России по дзюдо

В Архангельске стартовало первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. За медали борются 145 юных спортсменов (69 девушек и 76 юношей) из 16 регионов России. Турнир проходит в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» и входит в программу Зимних Арктических игр.

Соревнования проходят в командных дисциплинах, индивидуальные медали не разыгрываются. Абсолютный победитель определяется по итогам двух дней. В первый день команды показывают свое знание приемов на оранжевый пояс, во второй день проходят поединки.

В первый день состязаний отлично показала себя сборная Архангельской области. Наши ребята вначале вышли в финал вместе со своими сверстниками из Краснодарского края и Самарской области, а по итогам финала завоевали первое место в технике «Ката» и получили золотые медали.

Второе место заняла сборная Краснодарского края, третьими стали юные дзюдоисты Самарской области.

— Поздравляю ребят с великолепным результатом, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Архангельские дзюдоисты показали высокий уровень подготовки, отличные навыки и высокий уровень знания материала.

Напомним, что первенство России по дзюдо проходит в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» и входит в программу Зимних Арктических игр в Архангельске.

В программу игр, кроме первенства, входят Беломорские игры, юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», открытый турнир среди любительских команд по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига».

Агентство по спорту Архангельской области