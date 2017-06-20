В Архангельской области продолжается работа по созданию реестра пунктов приёма и отгрузки древесины

В соответствии с требованиями областного закона № 38-4-ОЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся владельцами пунктов приёма и отгрузки древесины (в том числе по договору аренды или субаренды), до 1 июля 2017 года обязаны предоставить в региональный минлеспром сведения о своих предприятиях.

Необходимую информацию, а также рекомендуемую форму уведомления можно скачать с сайта министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области. Документ находится в разделе «Справочник документов» и подразделах «В помощь лесопользователю», «Реестр пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Архангельской области».

Уведомление и копии документов для регистрации в Реестре следует направлять на адрес электронной почты karpoval@dvinaland.ru, по факсу (8182) 288-619, или почтой по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18.

Напоминаем, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию пункта без регистрации в реестре после 1 июля 2017 года будут привлекаться к административной ответственности согласно статье 6.11. закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере до 150 тысяч рублей.



Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области