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Во Всероссийском дне ходьбы в Архангельске примут участие параспортсмены

29 сентября 14:00 Спорт События Архангельск

В рамках спортивного фестиваля, приуроченного к Всероссийскому дню ходьбы, на Красной пристани будет работать площадка, организованная Центром развития адаптивного спорта.

На площадке «особые» спортсмены смогут сыграть в бочче. Эта древняя игра – прародитель современных боулинга и керлинга. В последнее время её широко используют для реабилитации инвалидов.

Напомним, спортивный фестиваль, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, начнётся 1 октября в полдень. В его программе – автограф-сессия знаменитых спортсменов, «Зарядка с чемпионом», открытые тренировки мастеров боевых искусств, флешмоб болельщиков «Водника».

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины, полевая кухня с кашей и горячим чаем

Общий старт на 3 000 метров состоится в 15:00.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф. Кроме того, регистрация будет проходить с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.

Агентство по спорту Архангельской области

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