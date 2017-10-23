Игорь Орлов оценил возможности«летающего антикризисного центра»

Знакомство губернатора с уникальным самолётом-лабораторией Ил-114 состоялось в рамках рабочей встречи с генеральным директором АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» Георгием Анцевым.

В ходе ознакомительного полёта над территорией области Георгий Анцев продемонстрировал возможности поискового комплекса, установленного на борту воздушного судна.

— Такой самолёт-лаборатория – единственный в стране. Это прототип будущего мощного ситуационного центра, – отметил Георгий Анцев. – Он способен проводить поисково-спасательные работы, патрулирование территорий, мониторинг объектов транспортной инфраструктуры, экологический мониторинг, Летающая лаборатория Ил-114 на архангельской землепоиск полезных ископаемых, геологоразведку, оценку состояния лесных экосистем, контроль пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, «летающий ситуационный центр» способен осуществлять поиск и обнаружение автомобилей, судов, катеров и людей в сложных метеоусловиях, а также проводить ледовую разведку в высоких широтах.

На борту установлены радиолокационные и оптико-электронные системы мониторинга, а также магнитометрическое оборудование. Высокопроизводительная вычислительная система позволяет производить комплексную обработку геопространственных данных, а бортовая аппаратура связи обеспечивает их передачу на наземные пункты в режиме реального времени.

Игорю Орлову продемонстрировали режимы и результаты работы бортовых систем комплекса, который способен решать широкий спектр задач в интересах региона.

— Сегодня для эффективного прогнозирования любой чрезвычайной ситуации необходимо иметь возможность получать большой объем информации в режиме онлайн. Мы ищем решения, которые позволили бы решить эту задачу, – отметил губернатор. – Очевидно, что максимально охватить территорию нашей огромной области с помощью различных систем наблюдения и дать актуальную информацию о том, что реально происходит, становится возможным с использованием вот таких современных лабораторий.

По итогам рабочей встречи глава Поморья поручил проработать вопрос интеграции возможностей самолёта-лаборатории в создаваемый областной ситуационный центр.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области