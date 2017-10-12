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Алексей Алсуфьев:
«Контракты в рамках реализации проекта комфортной городской среды выполнены на 70 процентов»

12 октября 16:50 ЖКХ Комфортная городская среда Архангельск
Один из благоустроенных дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Архангельске
Один из благоустроенных дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Архангельске

На очередном заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил положительную динамику выполнения работ по муниципальным контрактам.

В целом по области исполнение контрактов по ремонту дворов и общественных территорий превысило 70 процентов, благоустроены 11 парков из 12 запланированных.

Алексей Алсуфьев отметил, что оставшаяся треть работ по реализации приоритетного проекта в 2017 году требует такого же пристального внимания со стороны власти и общественности.

— Общий срок выполнения работ – 30 октября. Незначительная часть контрактов, в первую очередь те, которые были разыграны на средства экономии, выходят за эти временные рамки. Особого внимания требуют оставшиеся работы, которые необходимо выполнить до наступления минусовых температур, – обратился к представителям муниципальной власти Алексей Алсуфьев.

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев отметил, что для реализации программы «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области на 2018–2022 годы» муниципальные образования области в срок до 20 октября должны завершить инвентаризацию объектов и представить соответствующие паспорта в министерство ТЭК и ЖКХ. Это станет основой формирования муниципальных программ благоустройства дворов и общественных территорий, на основании которых будут выделяться средства из областного и федерального бюджетов с 2018 года.

Министр отметил, что область получила подтверждение о выделении из федерального бюджета средств в том же объёме, что и в 2017 году, то есть более 240 миллионов рублей.

«Однако несоблюдение сроков исполнения контрактов на первом этапе реализации программы некоторыми муниципальными образованиями может стать причиной снижения субсидии для них в 2018 году в пользу более исполнительных муниципалитетов», – отметил министр.

Среди тех, кто уже справился с первым этапом реализации приоритетного проекта, значится город Котлас. По данным администрации города, планы по благоустройству дворов и общественных территорий выполнены на сто процентов.

В Архангельске сдача трёх объектов может выйти за установленные контрактом рамки. Об этом доложил глава города Игорь Годзиш. Речь идет о благоустройстве улицы Чумбарова-Лучинского, территории возле культурного центра «Северный» и дворовой территории в поселке Талаги. Подрядчиком всех трёх объектов выступает СМУ-2. По словам Игоря Годзиша, контроль исполнения работ ведётся в ежедневном режиме.

Подводя итог заседания комиссии, председатель правительство Алексей Алсуфьев отметил, что проект по формированию комфортной городской среды носит статус приоритетного. Это означает, что реализация контрактов контролируется не только со стороны власти, но также имеет большую общественную значимость.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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