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Более двухсот медиков Архангельской области получили награды в 2016 году

30 декабря 15:55

Пятеро из них представлены к высоким государственным наградам.

Заслуженным работником здравоохранения РФ стала старшая медицинская сестра первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич Людмила Денисова.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоен профессору Северного государственного медицинского университета Виталию Быкову.

Благодарности Президента РФ получили профессор СГМУ Людмила Громова, заведующий кафедрой Алексей Баранов, заведующий реанимационно-В системе здравоохранения Архангельской области работают свыше 4 500 врачей и 12 тысяч медицинских работника со средним профессиональным образованием. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 88,1 процента, средним медицинским персоналом – 93 процента.консультативным центром Архангельской областной детской клинической больницы Игорь Волыхин.

По итогам 2016 года 64 медицинских работника награждены ведомственными наградами: 13 человек получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и 51 медик отмечен Почётной грамотой Минздрава.

Знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью» награждена заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии СГМУ Валерия Макарова.

Звание «Почётный работник здравоохранения Архангельской области» присвоено заведующему хирургическим отделением Первой ГКБ Валерию Горенькову и заведующей отделением новорожденных областной больницы Людмиле Мокеевой.

Наградами губернатора Архангельской области отмечено 125 медицинских работников.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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