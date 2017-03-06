Александр Терентьев завоевал вторую золотую медаль на зимней спартакиаде учащихся

В Малиновке Александр Терентьев уже выиграл десятикилометровую гонку классическим стилем, а также стал четвёртым в гонке свободным стилем на 15 км

В ходе гонки наш спортсмен совершил настоящий спортивный подвиг

В этом году к финалу VIII зимней спартакиады учащихся северодвинец Александр Терентьев подошел в отличной форме. Здесь он уже выиграл десятикилометровую гонку классическим стилем, а также стал четвёртым в гонке свободным стилем на 15 км с общего старта.

В третий соревновательный день спортсмены разыграли медали в спринте классическим стилем. Александр Терентьев уверенно выиграл квалификацию, спокойно прошёл все отборочные этапы.

Старт триумфальной для нашего спортсмена гонкиВ финальной гонке он сразу занял лидирующую позицию. Постепенно спортсмены вытянулись в цепочку, и в этот момент происходит ЧП: ломается палка.

Когда спортсмену передали новую, он уже потерял позицию и на последний подъем уходил последним с некоторым отрывом. Казалось, что гонка потеряна.

То, что сделал Александр Терентьев затем, стало спортивным подвигом. Метр за метром наш спортсмен наращивал скорость и сокращал разрыв с лидерами. На финишную прямую он вышел третьим и уже на последних десятках метров обошёл обоих соперников.

— Александр не сдался, отработал до конца. Это говорит о нём как о состоявшемся спортсмене с чемпионским характером. Именно такие испытания проверяют человека. Я очень рад за Сашу. Уверен, что в будущем он одержит ещё немало громких побед, – отметил, комментируя этот драматичный старт, руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области