Директоров школ Поморья приглашают повысить квалификацию в режиме онлайн

Ассоциация руководителей образовательных организаций приглашает директоров средних учебных заведений Архангельской области принять участие во всероссийской онлайн-конференции «Современная школа 2017».

Вебинары форума будут проходить с 19 по 20 июня. Участие в них бесплатное. Основная цель их проведения – поддержка региональных программ развития образования, а также содействие в становлении профессионального менеджмента учебных заведений в регионах России.

Форум «Современная школа 2017» позволит руководителям государственных, муниципальных и частных образовательных организаций получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве и практиках их применения в области регулирования сферы образования и повысить тем самым собственный уровень профессиональных управленческих знаний

Стоит отметить, что для членов ассоциации руководителей образовательных организаций предусмотрена расширенная деловая программа.

Для участия в онлайн-конференции необходима обязательная регистрация на сайте форума «Современная школа 2017».

Все подробности можно уточнить по телефонам в Москве: +7 (495) 287-44-59 доб. 202 и +7 (929) 934-31-20. E-mail: info@edu-m.ru

Министерство образования и науки Архангельской области