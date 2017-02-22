Новодвинский дом-интернат представил результаты реализации программы «Доступная среда»

В 2016 году в рамках программы «Доступная среда» Новодвинскому детскому дому-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии было выделено 2 миллиона 314 тысяч рублей из федерального бюджета и 632 тысячи рублей из бюджета Архангельской области.

Средства были направлены на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здание и комфортное передвижения внутри.

— Сделан огромный шаг вперед по созданию в учреждении действительно безбарьерной среды, – отметил председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Нельзиков. – Теперь маломобильные граждане получили возможность передвигаться самостоятельно, пользоваться пандусами и поручнями.

Сегодня в доме-интернате воспитывается 232 ребенка-инвалида в возрасте от четырёх до 23 лет, из них 36 детей дошкольного возраста, 166 школьного возраста, 30 воспитанников старше 18 лет. 88 детей имеют множественную патологию развития. По социальному статусу из общего количества воспитанников: 13 сирот, 123 ребенка без попечения и 96 «домашних» детей.

Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии оказывает 30 услуг разной направленности: медицинские, социальные, педагогические и социально-бытовые.

— Приоритетным направлением работы этого дома-интерната является максимальное вовлечение воспитанников в жизнь общества, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Нам особенно важно было создать условия, в которых эти дети будут чувствовать себя комфортно.

В структуре учреждения функционируют отделения психолого-педагогической помощи, милосердия, социально-трудовой реабилитации и отделение дневного пребывания.

Дети имеют возможность посещать занятия в трудовых мастерских (столярная, швейная, сельскохозяйственная, кулинария, тестопластика), сенсорной комнате, кабинете лечебной физкультуры, кабинетах дефектологического направления, кабинете психолога, компьютерном классе. Имеются галокамера, гидролечебница и лекотека.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области