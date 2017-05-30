Школьники Поморья выступили в роли помощников министра образования и науки

55 старшеклассников школ Поморья приняли участие в необычном конкурсе эссе «Если бы я был министром образования Архангельской области». В своих работах ребята размышляли об успехах, проблемах и путях развития сферы, призванной нести знания, выступив в роли помощников главы ведомства.

Творческий конкурс был проведён впервые. Его основная задача – стимулировать старшеклассников к изучению русского языка, способствовать закреплению навыков грамотной письменной речи. Жюри возглавил глава регионального образовательного ведомства Игорь Скубенко.

Игорь Скубенко: «Во многом идеи школьников отвечают новациям, которые уже внедряются на федеральном уровне»Среди предложений, которые были отмечены министром, можно выделить идеи по стимулированию старшеклассников-отличников специальными стипендиями и путёвками в турпоездки.

— В ваших творческих работах поднимается и тематика единого государственного экзамена. Предложения самые разнообразные – от расширения списка выпускных испытаний до изменений в процедуре сдачи ЕГЭ, – отметил Игорь

Скубенко. – Во многом эти идеи отвечают новациям, которые уже внедряются на федеральном уровне. Например, в этом году тестовые задания с выбором одного ответа («угадайки») исключены из экзаменов по биологии, физике и химии.

Встреча с призёрами творческого состязания прошла в формате видеоконференции.

Первое место на дебютном литературном конкурсе «Если бы я был министром образования Архангельской области» завоевала школьница из Устьянского района Наталья Молчановская. Второе место присуждено представителям Встреча с призёрами творческого состязания прошла в формате видеоконференцииПриморского и Вельского районов Артёму Матусу и Алине Рощиной. Третье место заняла Полина Бызова из Плесецкого района.

Дипломом за экспрессивность и эмоциональность в раскрытии темы отмечен Александр Кочуров. Диплом за нестандартный подход к раскрытию темы и оригинальность изложения получила Маргарита Ивановская. Диплом за бережное отношение к историческому наследию вручён Алине Петуниной.

Наиболее активных представителей школ региона пригласили посетить министерство образования и науки Архангельской области, чтобы лучше изучить работу специалистов ведомства.

Министерство образования и науки Архангельской области