Государственный совет: вопросы сохранения природы обсудили в преддверии Года экологии

Губернатор Игорь Орлов принял участие в заседании Государственного совета РФ под председательством Владимира Путина. Оно было посвящено вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

В преддверии Года экологии участники мероприятия обсудили роль и место России в решении глобальных экологических проблем и задачи, которые нужно решить для поэтапного перехода страны к модели долгосрочного экологически устойчивого развития.

Открывая заседание, Владимир Путин подчеркнул:

«Мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос исключительно важный для повышения эффективности, прежде всего, всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов – с другой».

В ходе заседания члены Госсовета обсудили возможные пути экологического оздоровления страны.

Среди них – резкое сокращение промышленных выбросов, совершенствование системы сбора экологической информации, обезвреживание отходов производства и потребления, энергосбережение, сохранение лесов, почв и водного пространства, а также формирование экологической культуры граждан и вовлечение их в социальные проекты, направленные на решение экологических проблем.

— Модель «зеленого», экологического устойчивого развития России рассматривается как национальный стратегический приоритет и предполагает целый набор решительных мер, направленных на кардинальное изменение экологической ситуации в стране. – отметил Игорь Орлов, комментируя итоги Госсовета, ­– Современные методы хозяйствования должны предполагать не только практическую значимость и экономический эффект, но и внедрение новых технологий с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природного потенциала страны для будущих поколений.

Глава региона также подчеркнул, что в Архангельской области при активном участии бизнеса, науки и общественников накоплен положительный опыт в улучшении экологической ситуации.

Регион занимает второе место в России по объемам восстановления лесов, выполняет уникальный проект по очистке Арктики, целый ряд крупных предприятий реализуют инвестиционные проекты, направленные на модернизация оборудования и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, в правительстве области был утверждён региональный план проведения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, который предусматривает более 100 мероприятий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области