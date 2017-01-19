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Коллегия УМВД: в Поморье сократилось количество преступлений

19 января 17:00 Безопасность Архангельск
На коллегии УМВД отметили снижение преступности в Поморье на 10 процентов
На коллегии УМВД отметили снижение преступности в Поморье на 10 процентов

19 января губернатор Игорь Орлов принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Архангельской области.

На совещании подвели итоги деятельности подразделений полиции в 2016 году. Как доложил начальник регионального управления МВД Сергей Волчков, за отчётный период количество преступлений в Поморье сократилось на 10 процентов. При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилась на 18 процентов. Всего в прошлом году стражами порядка раскрыто более 11,5 тысячи преступлений.

— В 2016 году зарегистрировано меньше убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбоев. Также сократилось число угонов и поджогов. Профилактическая работа и мероприятия по охране общественного порядка способствовали сокращению преступлений, совершенных на улицах и в местах массового отдыха граждан, – озвучил Сергей Волчков.

Игорь Орлов отметил высокий профессионализм и мобильность работников правоохранительных органов Архангельской области. Глава региона подчеркнул, что совместная работа по информатизации и внедрению новых технологий помогает в решении главной задачи – сокращении числа преступлений на территории Поморья.

— Особо хочу остановиться на эффективности действия аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области. Внедрение современных систем телеметрического контроля за обстановкой позволяет оперативно реагировать на правонарушения и пресекать противоправные деяния. Объем финансирования программы в 2016 году составил около 70 миллионов рублей, – заявил Игорь Орлов.

Губернатор поблагодарил сотрудников полиции за охрану общественного порядка в период проведения масштабных общественно-политических мероприятий, таких как выборы в Государственную Думу РФ и празднование 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш". Игорь Орлов вручил отличившимся полицейским благодарности и Почётные грамоты.

— В 2017 году Архангельск примет участников международного форума «Арктика – территория диалога». Я надеюсь, что совместными усилиями мы проведём его на высоком уровне, обеспечим безопасность и спокойствие наших гостей, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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