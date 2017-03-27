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В Архангельске завершилась XX конференция школьников «Юность Поморья»

27 марта 18:20 Общество

Свои проекты и исследования на региональный финал XX научно-практической конференции «Юность Поморья» представили более 120 школьников региона.

Оценивали научные труды юных северян специалисты Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельского областного института открытого образования, эксперты Дворца детского и юношеского творчества, педагоги Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Региональная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья» для учащихся 9–11 классов проводится министерством образования и науки Архангельской области.

На заочный этап было прислано почти 230 работ. Школьники из 23 муниципальных образований региона представили свои идеи и проекты. До очного интеллектуального противостояния было допущено 126 работ.

Разнообразие научных интересов юных северян наглядно демонстрирует тематика докладов.

Например, школьница из Новодвинска Валерия Хахилева решила оценить положительное влияние эфирных масел на микрофлору полости рта. В ходе этой работы пришлось даже прибегнуть к лабораторным исследованиям.

Стоит отметить, что пленарное заседание юбилейной XX конференции «Юность Поморья» было посвящено вопросам развития Арктической зоны РФ, что, конечно, обусловлено тем, что конференция проходила накануне Валерия Хахилева представила работу на секции «Биология»международного форума «Арктика – территория диалога».

– Возможно, для кого-то из школьников участие в конференции станет первым шагом в большую науку. Ребята уже попробовали себя в роли исследователей, получили опыт выступления перед аудиторией, – отметил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

По результатам конференции будет сформирован список победителей, которые помимо дипломов получат также гранты регионального образовательного ведомства.

Министерство образования и науки Архангельской области

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