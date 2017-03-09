Итоги адресной инвестпрограммы: от строительства школ до нового жилья

Итоги адресной инвестиционной программы за 2016 год подвели на заседании регионального правительства.



Всего в рамках АИП в 2016 году было реализовано 27 из 50 мероприятий на общую сумму около двух миллиардов рублей.

Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, среди ключевых направлений программы – завершение строительства трёх школ в поселке Урдома Ленского района, в деревнях Согра Верхнетоемского района и Погост Вельского района (общая численность учащихся – 1082), ввод в строй трёх детских садов в Новодвинске, Вельске и посёлке Березник Виноградовского района (общее число мест – 640 мест).

Кроме того, сдана лыжероллерная трасса на стадионе в Малых Корелах.

В рамках третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья сданы 27 многоквартирных домов общей площадью 42,7 тысячи квадратных метров, в том числе – пять жилых домов на Ленинградском и Московском проспектах в Архангельске. Для новостроек в областном центре за счет АИП была обеспечена и коммунальная инфраструктура.

Также по адресной инвестпрограмме в 2016 году были сданы: участок Сухое–Самодед автодороги Архангельск–Плесецк–Каргополь протяженностью 11,8 км; подъезд к деревне Боярская в Холмогорском районе, мост через реку Устья на автотрассе Вельск–Шангалы.

Программой были предусмотрены разработка проектно-сметной документации на возведение нескольких объектов. В их число вошли водопровод и ливневая канализация для земельных участков под строительство жилья в Березнике, новое здание больницы в этом же населённом пункте, берегоукрепительные работы в районе набережной Георгия Седова в Архангельске.

По итогам заседания регионального правительства министерствам и ведомствам Архангельской области поручено представить в министерство строительства и архитектуры заявки на включение объектов в АИП на 2018 и плановый период 2019–2020 годов.

Муниципальным образованиям рекомендовано предусмотреть софинансирование расходов на строительство объектов муниципальной собственности.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области