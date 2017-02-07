Первые Ломоносовские стипендии вручат в День российской науки

8 февраля, в День российской науки, 19 первокурсников САФУ впервые получат Ломоносовские стипендии.

Федеральный вуз стал участником проекта «Ломоносовский приём». САФУ первым среди учебных заведений Архангельской области принял студентов, ещё на стадии вступительных экзаменов получивших особый статус и поддержку регионального правительства.

Напомним, что проект «Ломоносовский приём», инициированный губернатором Игорем Орловым, направлен на поддержку талантливых студентов, намеренных учиться и работать на своей родине. Особое внимание уделяется инженерно-техническим направлениям подготовки.



В рамках празднования Дня российской науки также состоится чествование победителей конкурса научных проектов «Молодые учёные Поморья» и награждение новоиспечённых докторов наук, защитивших диссертации в прошлом году.

Мероприятия пройдут в Ломоносовском доме (г. Архангельск, ул. Попова, 2, корп. 1). Начало в 14:30. Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области