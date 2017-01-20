Губернатор Игорь Орлов встретился с президентом РЖД Олегом Белозеровым

Делегация Архангельской области обсудила с руководством «Российских железных дорог» инвестпроект «Белкомур», а также планы по реконструкции железнодорожного моста и вокзала столицы Поморья.

В рабочей встрече с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым приняли участие губернатор Игорь Орлов, председатель правительства Алексей Алсуфьев и министр транспорта Вадим Кривов.

Игорь Орлов представил руководству РЖД инвестиционный проект «Белкомур». Проект планируется реализовать на принципах концессионной модели: железнодорожную линию Архангельск–Сыктывкар–Соликамск готовы построить частные инвесторы под определенные гарантии со стороны федерального правительства по возвратности.

Учитывая хорошие компетенции РЖД по обслуживанию инфраструктуры и по организации перевозочного процесса, глава региона предложил руководству компании выступить в качестве участника, организовывающего весь технологический процесс.

Президент РЖД выразил готовность взаимодействовать и участвовать в проекте в качестве эксплуатационной компании. Для этого железнодорожникам необходимо оценить риски, связанные с распределением грузов по различным маршрутам.

Мост будем ремонтировать вместе

Участники встречи также обсудили вопрос о реконструкции разводной части железнодорожного моста через Северную Двину. За время его эксплуатации (мост построен в 1964 году) его конструкции и механизмы вертикально-подъёмной части подверглись значительному износу.

В связи с этим с 2006 года С 2006 года введён запрет на разведение моста при низких температурах, что создало определённые сложности для судоходствавведён запрет на разведение моста при низких температурах окружающего воздуха, что создало определённые сложности для судоходства.

Проект предполагает проведение ремонта подъёмного пролетного строения моста за счёт средств ОАО «РЖД», а автодорожной части мостового перехода с тротуарами и эстакадами – за счёт городских и областных средств. Олег Белозеров дал поручение определить источники финансирования и начать подготовку трёхстороннего соглашения.

Стороны также обсудили концепцию развития площади 60-летия Октября перед железнодорожным вокзалом станции «Архангельск-город» и самого вокзала, разработанную правительством региона.

Сделать вокзал удобнее

Сегодня отправление и прибытие пассажирских поездов осуществляется с двух пассажирских платформ. При отправлении поездов со второго или третьего путей пассажиры с тяжёлыми вещами вынуждены преодолевать значительное расстояние, а сама платформа не соответствует требованиям правил технической эксплуатации. Ограничен и доступ к услугам вокзала для маломобильных групп населения.

Градостроительную концепцию разработал архитектор Дмитрий ЯскорскийКонцепция, предложенная региональным правительством, предполагает реконструкцию и ремонт терминала с дооборудованием платформы для доступа маломобильных групп населения и строительством надземного перехода над путями с обустройством прилегающей территории.

По итогам обсуждения, стороны выразили готовность подписать соответствующее соглашение уже в первом квартале текущего года.

Планируется, что основные работы по реконструкции выказала и благоустройству площади будут проведены в 2018–2019 годах.

Еще один вопрос, который обсудили участники встречи – ситуация со стадионом «Локомотив» в городе Котласе, который нуждается в ремонте. Правительство Архангельской области готово взять стадион на свой баланс и провести все необходимые работы по его ремонту. Руководство РЖД приняло предложение региональных властей. В течение месяца будут выработаны условия передачи стадиона в областную собственность.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области