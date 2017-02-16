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Школа лидеров: в Поморье проходят семинары для активистов ТОС

16 февраля 17:10 Общественное самоуправление

Департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области совместно с кафедрой государственного и муниципального управления САФУ регулярно проводят семинар для активистов территориального общественного самоуправления.

Один из таких семинаров состоялся благодаря инициативе главы муниципального образования «Березниковское» Виноградовского района Надежды Салыкиной.

В его работе приняли участие более 40 активистов ТОС из пяти поселений района, главы муниципальных образований, депутаты МО «Рочегодское» и «Березниковское», эксперты и представители средств массовой информации.

В работе семинара приняли участие более 40 активистов ТОС из пяти поселений районаПрограмма семинара включала обучение по проектному управлению и тренинг по подготовке проектной заявки.

Во время практической части под руководством модераторов участники подготовили три проекта, направленных на комплексное благоустройство, создание туристских и культурных объектов.

По результатам публичной защиты авторы проектов получили консультации экспертов, замечания и предложения от участников семинара, необходимые для дальнейшей работы над проектом.

— Такие семинары востребованы, а проведение их в период подготовки к ежегодному конкурсу проектов ТОС особенно актуально, – отметила директор областного департамента по местному самоуправлению Наталья Кадашова.

Депар­тамент по мест­но­му само­уп­равле­нию админ­ис­тра­ции Губер­нато­ра Архан­гель­ской области и Пра­витель­ства Архан­гель­ской области

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