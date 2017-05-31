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ЗАГСы Поморья готовятся к Дню защиты детей

31 мая 9:30 Районы Семья

Ежегодно в канун Международного дня защиты детей отделы ЗАГС Архангельской области проводят мероприятия, посвященные этому празднику.

Так, 1 июня во всех отделах пройдут торжественные регистрации рождения детей. Кроме того, специалисты Котласского, Виноградовского, Северодвинского, Устьянского, Вельского отделов поздравят мам и проведут торжественные регистрации в родильных домах и отделениях.

Яркие и весёлые выставки детских рисунков, главным сюжетом которых станет тема семьи, украсят помещения  Ленского, Устьянского, Коряжемского, Архангельского ЗАГСов.

Фотоэкспозиции, рассказывающие о детских шалостях, любви и нежности к детям, семейных праздниках и совместных занятиях, откроются в Котласском, Новодвинском, Каргопольском ЗАГСах.

Для посетителей Северодвинского отдела подготовлен стенд «Большие права маленького гражданина», на котором размещена информация о правах детей, показаны статистические данные о рождаемости за 2017 год, приведены примеры популярных и редких имен в текущем году.

В преддверии праздничного дня сотрудники территориальных отделов проведут лекции и беседы для молодых родителей и будущих мам по вопросам регистрации рождения, установления отцовства, оформления необходимых документов после рождения ребенка.

В канун праздника коряжемским школьникам расскажут об их правах и обязанностях, а для жителей Онежского района 1 июня с 10:00 до 13:00 будет работать телефон «Горячей линии» (81839) 7-22-93, по которому можно задать все интересующие вопросы специалистам Онежского отдела ЗАГС.

По сложившейся традиции Пинежский, Верхнетоемский и Виноградовский отделы примут активное участие в организации и проведении районных праздничных мероприятий, приуроченных к Дню детей, – концертов, конкурсов, флешмобов, детских дискотек и мастер-классов.

В Коноше в рамках районного праздника «Город детства» Коношский отдел ЗАГС выступит организатором традиционного семейного конкурса «Парад колясок».

Большой праздник пройдёт 31 мая в Шенкурском отделе ЗАГС. В этот день запланировано чествование будущих мам, ожидающих рождения малыша, и семей с новорожденными детьми. Для них подготовлена насыщенная программа с поздравлениями, концертом и фотосессией.

Агентство ЗАГС Архангельской области

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