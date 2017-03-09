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Эксперты: здравоохранение в Арктике должно быть комплексным

9 марта 10:10 Арктика – территория диалога Арктика

Вопросы развития медицинской службы приполярных территорий станут темой обсуждения одной из секций международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Среди анонсированных проблем в повестке круглого стола – продолжительность жизни населения, мотивация здорового образа жизни, координация общегражданской, ведомственной и военной медицины в арктических регионах России.

Одной из важнейших тем для обсуждения, по словам директора института медико-биологических исследований САФУ Михаила Панкова, являются вопросы психологического здоровья подрастающего поколения приполярных территорий:

«Для решения проблем ребёнка в семье или школе зачастую требуется комплексная медико-психологическая и социально-педагогическая помощь. В институте есть все ресурсы: специалисты (врачи, психологи и педагоги), уникальное оборудование, необходимые компетенции. В области создана сеть дистанционного профессионального консультирования с использованием видеоконференцсвязи. Но из-за отсутствия финансирования она не действует».

Телемедицина необходима Северу

По мнению председателя комитета регионального парламента по здравоохранению и социальной политике Сергея Эммануилова, в рамках предстоящих дискуссий необходимо выработать взвешенный подход к формированию политики финансирования северной медицины, которая работает в условиях низкой плотности населения на огромных территориях.

Решения требуют транспортные проблемы и вопросы коммуникаций на больших расстояниях. В Архангельской области при взаимодействии с центром Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при клинике Тромсё в Норвегии за последние два десятилетия наработан уникальный для России опыт в области телемедицины.

— Телемедицинские консультации проводятся в режиме онлайн, иногда в экстренных ситуациях, требующих срочной помощи, вплоть до показа операционного поля, – подчеркнул Сергей Эммануилов. – Наш опыт показал, что использование современных информационных технологий позволяет увеличить доступность высококвалифицированной медицинской помощи, диагностических возможностей и консультационных услуг, участия в дистанционных образовательных программах.

Взаимодействие санавиации, «скорой» и спасателей

В условиях Арктики очень остро стоят вопросы транспортировки больных, взаимодействие стационарных медицинских центров с санавиацией, скорой помощью и службами спасения.

Под выполнение этих задач должны быть выделены соответствующие ресурсы и обеспечение, считает главный врач первой городской больницы Сергей Красильников:

«Этот конгломерат должен работать безупречно. Еще одна актуальная тема – оказание эффективной помощи при термических травмах – переохлаждение, обморожение, возможности приема и организации потоков при срочной помощи. Это приоритет».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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