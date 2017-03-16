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С 1 апреля записаться к врачу онлайн можно будет только после регистрации на сайте госуслуг

16 марта 17:45 Информация и связь Госуслуги

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области информирует: с 1 апреля этого года онлайн-запись на приём к врачу на сайте электронной регистратуры будет доступна только гражданам, зарегистрированным на федеральном портале госуслуг.

В настоящее время записаться к врачу через электронную регистратуру можно одним из двух способов: в свободном порядке и без регистрации и через «Личный кабинет» пациента.

Однако с 1 апреля 2017 года функция онлайн-записи станет доступной только через «Личный кабинет» пациента Для входа в него необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Регистрацию на сайте госуслуг можно осуществить как самостоятельно, так и обратившись в ближайшее отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или центр занятости населения.

При обращении необходимо предоставить свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер мобильного телефона и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Подробнее о данном нововведении и о порядке регистрации можно узнать здесь.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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