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Комфортная городская среда: Архангельская область готова к реализации федерального проекта

10 февраля 13:30 Районы Строительство

В 2017 году стартует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный до 2022 года.

В первый год работы из федерального бюджета на обустройство дворов, скверов и парков Архангельская область получила более 247 миллионов рублей.

Основные мероприятия реализации проекта в регионе обсуждаются в формате еженедельных заседаний рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Андрея Шестакова.

На очередном заседании министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев доложил об исполнении мероприятий проекта. Так, в области разработана дорожная карта, памятка для жителей «Как принять участие в проекте?», а также определены основные параметры для дизайн-проекта благоустройства дворов.

Эта информация будет находиться в открытом доступе на сайте министерства в разделе нацпроекта «ЖКХ и городская среда» и станет основой для ведения информационно-разъяснительной работы среди населения в муниципальных образованиях.

Именно муниципалитеты должны взять на себя работу по сбору заявок. Так, администрация Архангельска уже приняла 148 заявок на обустройство городских дворов. Среди них есть конкретные предложения, имеющие смету, инициаторами которых и участниками софинансирования выступают жильцы.

— В приоритете на получение федеральной субсидии будут те дворы, где есть собственник – УК, ТСЖ, ЖСК, то есть тот, кто будет следить за сохранностью благоустроенной территории, поддерживать ее состояние, – подчеркнул Андрей Шестаков.

Он также отметил, что в программе предусмотрена субсидия и на благоустройство мест массового пребывания граждан. Она будет составлять треть от выделенных муниципалитету средств на ремонт дворовых территорий.

Ещё восемь миллионов рублей будет выделено лучшим заявкам от небольших муниципальных образований  на обустройство парков.

Все члены рабочей группы отметили, что от активности муниципальных образований, собственников многоквартирных домов и управляющих компаний зависит, появятся ли во дворах удобные зоны отдыха, парковочные места и обустроенные контейнерные площадки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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