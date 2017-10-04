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Журналистам расскажут о весенней призывной кампании

4 октября 12:45 Безопасность Архангельск

5 октября в 11:00 в конференц-зале департамента пресс-службы и информации Архангельской области состоится пресс-конференция, посвященная организации и проведению осеннего призыва на военную службу.

Сколько северян пополнят ряды Вооруженных сил? Каково состояние  здоровья будущих новобранцев и кто может получить отсрочку от службы в армии? Каковы меры воздействия к «уклонистам»? Об этом расскажут участники пресс-конференции:

  • Багинский Григорий Александрович – военный комиссар Архангельской  области;
  • Смолин Александр Васильевич – председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Архангельской области;
  • Лукьяненко Александр Иванович – врио начальника отдела подготовки и призыва на военной службе военного комиссариата Архангельской области;
  • Мингалев Александр Евгеньевич – ведущий консультант отдела взаимодействия с федеральными органами государственной власти администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: 8 (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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