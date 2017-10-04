Журналистам расскажут о весенней призывной кампании

5 октября в 11:00 в конференц-зале департамента пресс-службы и информации Архангельской области состоится пресс-конференция, посвященная организации и проведению осеннего призыва на военную службу.
Сколько северян пополнят ряды Вооруженных сил? Каково состояние здоровья будущих новобранцев и кто может получить отсрочку от службы в армии? Каковы меры воздействия к «уклонистам»? Об этом расскажут участники пресс-конференции:
- Багинский
Григорий Александрович – военный комиссар Архангельской области;
- Смолин
Александр Васильевич – председатель военно-врачебной
комиссии военного комиссариата Архангельской области;
- Лукьяненко
Александр Иванович – врио начальника отдела подготовки и
призыва на военной службе военного комиссариата Архангельской области;
- Мингалев Александр Евгеньевич – ведущий консультант отдела взаимодействия с федеральными
органами государственной власти администрации губернатора Архангельской области и правительства
Архангельской области.
Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: 8 (8182) 20-06-55.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области