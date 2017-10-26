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В Архангельской области стартует новый сезон «Ночной хоккейной лиги»

26 октября 9:30 Спорт

В субботу, 28 октября, в 14:00 в Северодвинске на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Беломорец» стартует VII сезон регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В этом году он посвящён легендарной хоккейной суперсерии СССР–Канада 1972 года.

В новом отборочном этапе VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей в Архангельской области примут участие пять команд в дивизионе «Любитель 40+» и восемь – в «Любитель 18+. Лига надежды». Это команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска.

В торжественной церемонии открытия нового сезона примет участие легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Прославленный голкипер поприветствует участников отборочного этапа и раздаст автографы всем любителям хоккея.

— «Ночная хоккейная лига» уверенно шагает по стране, объединяя сотни команд из разных уголков России. Сегодня это дружная команда людей разных возрастов и профессий, искренне увлечённых хоккеем. Растёт интерес к этому проекту и в Архангельской области. В седьмом сезоне к нам присоединились новые команды и новые участники, – рассказал региональный представитель «Ночной хоккейной лиги» в дивизионе «Любитель 40+» Вячеслав Паникар.

В матче-открытии VII сезона примут участие команды дивизиона «Любитель 40+»: архангельский «Баренц» и северодвинский «Беломорец». Зрители смогут также увидеть выступления юных фигуристов.

Агентство по спорту Архангельской области

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