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В Поморье продолжается реализация программы «Земский доктор»

4 октября 15:40 Районы

Выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется врачам, трудоустроившимся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах или рабочих поселках.

Программа успешно функционирует с 2012 года. За пять лет в проекте приняли участие 235 человек. 

В числе основных задач программы – привлечение специалистов для развития сельского здравоохранения и помощь медикам в трудоустройстве по специальности.

 – Изначально в программе могли принять участие только лица до 35 лет, но в 2017 году условия изменились и возраст был увеличен до 50 лет. Обязательным критерием к кандидатам является высшее образование. Для получения выплаты врачу необходимо заключить договор с региональным минздравом с обязательством работать в течение пяти лет в конкретной медицинской организации на полную ставку. При этом нет никакого ограничения по целям использования полученных денежных средств, – отметил начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы Андрей Клыков.

В настоящее время земских врачей ждут в Холмогорском, Верхнетоемском, Пинежском, Лешуконском, Мезенском, Виноградовском, Плесецком, Коношском, Онежском, Вилегодском районах Архангельской области.

При этом не исключается возможность изменения условий получения данной выплаты в 2018 году в части ограничения круга участников программы «Земский доктор», а также перечня медицинских организаций.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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