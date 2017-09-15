По данным Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области в этом году подали заявку на охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде подали около ста охотников, еще 600 человек воспользовались для этого услугами МФЦ.

Напомним, в настоящее время региональный минлеспром оказывает 34 государственные услуги. Наиболее востребованными из них являются:

выдача и аннулирование охотничьих билетов;



выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;



предоставление гражданам права на заготовку лесных насаждений для собственных нужд по результатам аукциона или без такового на основании договора купли-продажи.



Преимущества обращения в органы государственной власти через интернет очевидны. Подать необходимые документы можно в любое время дня и ночи не выходя из дома. В случае положительного решения гражданину нужно только забрать готовый документ.

Кроме того, в ряде случаев граждане, обратившиеся за услугой в электронном виде, могут рассчитывать на определенные преференции в виде сокращения сроков рассмотрения обращения.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области