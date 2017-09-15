По данным Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области в этом году подали заявку на охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде подали около ста охотников, еще 600 человек воспользовались для этого услугами МФЦ.
Напомним, в настоящее время региональный минлеспром оказывает 34 государственные услуги. Наиболее востребованными из них являются:
Преимущества обращения в органы государственной власти через интернет очевидны. Подать необходимые документы можно в любое время дня и ночи не выходя из дома. В случае положительного решения гражданину нужно только забрать готовый документ.
Кроме того, в ряде случаев граждане, обратившиеся за услугой в электронном виде, могут рассчитывать на определенные преференции в виде сокращения сроков рассмотрения обращения.