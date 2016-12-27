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Подведены итоги областного творческого конкурса по профилактике насилия

27 декабря 18:20 Семья Молодежь

Организатором мероприятия, которое проходило под патронатом уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Ольги Смирновой и поддержке общественной организации «Кризисный центр «Надежда», стал Архангельский центр социальной помощи семье и детям.

В этом году в конкурсе приняли участие учащиеся 6-11 классов из 13 архангельских школ, волонтёры Приводинского социально-реабилитационного центра «Улитка», первокурсники торгово-экономического колледжа и Архангельского техникума строительства и экономики.  В финал творческого конкурса вышли 22 творческие работы: 17 сочинений и пять видеороликов.

В номинации «Сочинение «Письмо сверстнику, пострадавшему от насилия» грамотой за III место награжден Александр Мальцев, учащийся 9 класса средней школы № 9. II место занял Ярослав Шаихов, учащийся 9 класса учреждения дополнительного образования «Центр «Архангел». Победителем стал Артём Малков, учащийся 9 класса средней школы № 27.

В номинация «Сочинение «Письмо обидчику, применившему насилие по отношению к ребенку» грамотой за I место награждён Владислав Мушинец, учащийся 11 класса средней школы № 26, грамота за II место вручена Валерии Нагайцевой, воспитаннице Архангельского центра социальной помощи семье и детям.

В номинации «Социальная реклама «Видеоролик» III место присуждено Марии Чернышёвой, учащейся 9 класса средней школы № 26. II место занял Вадим Данилогорский, студент первого курса Архангельского техникума строительства и экономики и грамотой за I место награждён 6 «А» класс средней школы № 28.

Специальными призами уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка награждены: Елизавета Александрова, учащаяся 9 «А» класса средней школы № 51, Алина Назарова, учащаяся 9 «А» класса средней школа № 37 и Джамиля Маилова, студентка первого курса Архангельского торгово-экономического колледжа.

Специальным призом организатора конкурса награждены Ксения Гичкина, учащаяся 11 «А» средней школы № 26 и Екатерина Татаринова, учащаяся 9 «Б» класса средней школы № 27.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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