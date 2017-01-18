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В Архангельской области в 2016 году мальчиков родилось больше, чем девочек

18 января 9:30 Семья

В агентстве ЗАГС Архангельской области подвели итоги работы за 2016 год.

В 2016 году в регионе родилось 13343 детей, причём отмечено увеличение количества родившихся третьих и более детей в семьях. Из них мальчиков – 6904, девочек – 6439. В 174 семьях появилось сразу по двое детей, а шесть семейных пар стали счастливыми родителями тройняшек.

В пятерку лидирующих мужских имен вошли Артём, Михаил, Максим, Александр, Дмитрий. Среди женских имен первое место в 2016 году – у Софии. Также чаще всего девочек называли Анастасиями, Дарьями, Викториями и Мариями.

Встречаются и старинные имена – Яросвет, Потап, Терентий, Степанида, Святослава.

По словам руководителя агентства Ирины Андреечевой, с начала 2017 года в Архангельской области зарегистрировано рождение уже 335 детей.

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