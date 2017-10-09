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В Северодвинске построена новая спортивная площадка

9 октября 11:30 Спорт

В Архангельской области продолжается строительство новых спортивных объектов. 

В эти выходные около муниципального спортивно-образовательного учреждения «Строитель» была открыта новая универсальная спортивная площадка, на которой можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Здесь же имеются стойки для игры в бадминтон и большой теннис.

— Универсальная игровая площадка с искусственным покрытием появилась в рамках проекта губернатора по строительству плоскостных сооружений в Архангельской области. За пять лет существования проекта в регионе построено порядка 150 новых спортивных сооружений, – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

На строительство нового спортивного объекта было выделено около полутора миллионов рублей из областного бюджета. Ещё около полумиллиона рублей направлено из бюджета Северодвинска.

— Уверен, что здесь всегда будут слышны голоса детей и взрослых – любителей спорта и активного отдыха! – отметил на открытии спортплощадки глава Северодвинска Игорь Скубенко.

После торжественной церемонии открытия воспитанники отделения футбола муниципального спортивно-образовательного учреждения «Строитель» провели свой первый матч.

Агентство по спорту Архангельской области

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