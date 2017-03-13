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Качество дорожного ремонта проверят по итогам зимы

13 марта 17:00 Экономика Строительство дорог Транспорт

Федеральные комиссии проверят состояние дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счёт прямых отчислений бизнеса (а именно – средств, полученных по государственной системе «Платон»).

— В 2016 году за счёт сборов «Платона» было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах России, – заявил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. – Весной мы будем проверять все эти дороги. Призываем автомобилистов и общественность помогать в этом вопросе, сообщать об участках, где появились проблемы.

Ответственность за качество ремонта несут исполнители работ и региональные власти. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счёт самих подрядчиков, подчеркнул глава «Росавтодора». 

Напомним, Архангельская область и город Архангельск в прошлом году по решению Правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 500 миллионов рублей. Эта сумма была собрана путём покилометровой оплаты грузоперевозчиками движения по федеральным трассам в счёт возмещения вреда, наносимого дорожному покрытию.

Как подчеркивают в «Росавтодоре», средства собраны в бюджет неналоговым способом – каждый предприниматель заплатил по принципу «чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал».

— За счёт средств, перечисленных грузоперевозчиками благодаря системе «Платон» напрямую в дорожный фонд, в прошлом году в Поморье удалось привести в порядок 11 участков региональных дорог и улиц областного центра. Общая протяжённость отремонтированных участков превысила 47 километров, – рассказал министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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