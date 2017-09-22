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В поисках нестандартных решений

22 сентября 20:30 Экономика События Торговля
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Деловую часть Маргаритинки увенчала панельная дискуссия.

Шаблонные наработки и решения неприменимы в северных регионах России с их специфическими условиями. Такая точка зрения прозвучала в ходе панельной дискуссии, посвящённой вопросу формирования и развития региональной производственно-логистической инфраструктуры.

Панельная дискуссия по актуальной как для нашей области, так и многих соседних регионов теме стала центральным событием деловой программы Маргаритинской ярмарки.

Обмен мнениями и идеями позволил заложить первый камень в фундамент Игорь Орлов: «Панельная дискуссия носит прикладной характер, близка к тематике ярмарки»большой системной работы по развитию региональной производственно-логистической инфраструктуры.

— Маргаритинская ярмарка теперь является не просто местом торговли, обмена товарами и услугами. Это площадка для обмена знаниями, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Панельная дискуссия носит прикладной характер, близка к тематике ярмарки и это позволяет надеется, что участники этой встречи смогли не просто услышать разные мнения, но и вынести новый опыт, новые знания.

С вопросом, который стал точкой отсчёта для дискуссии, сталкивались многие участники ярмарки. Сегодня в розничной торговле растёт доля и значение крупных сетей. Но их закупочная политика далеко не всегда предполагает вовлечение местной продукции.

Факторы, позволяющие крупным сетям добиваться успеха, известны – это единая закупочная политика, возможность строить собственные распределительные центры и современное программное обеспечение.

Как уравнять в правах и возможностях крупных и мелких игроков – ответ на этот вопрос и искали известные федеральные эксперты: председатель Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрий Зубов, директор Дмитрий Зубов: «Выход нужно искать не в конкуренции, а в объединении»Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, директор федерального проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыкина.

Так, по мнению Дмитрия Зубова, выход нужно искать не в конкуренции, а в объединении:

— Одна из основных задач потребкооперации – продвигать продукцию местных товаропроизводителей. Мы сейчас разработали программу, в которой используем сильные стороны и крупных сетей, и местных производителей. Достигнута договоренность с федеральной сетью о совместной работе в формате «магазин в магазине». То есть потребкооперация получает право не просто поставить продукцию на полку, а именно открыть свои магазины, которые будут отдельно функционировать, – рассказал Дмитрий Зубов.

Ещё один возможный способ выравнивания конкурентоспособности для местных товаропроизводителей – создание оптово-распределительных центров, отметили эксперты.

Идея получила поддержку, но Игорь Орлов отметил: необходимо подумать о её «локализации»: скажем, о масштабировании распределительных центров или о их передвижных вариантах. При этом глава Поморья не исключил возможность того, что Архангельская область может стать пилотной площадкой для реализации этой идеи.

— Дискуссия носила плодотворный характер, были представлены разные взгляды, – отметила, комментируя итоги диалога, модератор дискуссии Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики научно-исследовательского финансового института Минфина России. – Северные территории нуждаются в совершенно иной инфраструктуре для развития и поддержки, здесь нельзя применять стандарты, характерные для других регионов. Мне кажется, что если субъект будет создавать интегрированные решения и правильно выстраивать стратегические цели, то за таким регионом большое будущее.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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