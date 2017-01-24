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Игорь Орлов вошел в состав президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики

24 января 14:40 Арктика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов вошел в состав президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Соответствующие изменения в составе президиума утверждены заместителем Председателя Правительства РФ, председателем Госкомиссии Дмитрием Рогозиным.

Государственная комиссия, созданная Указом Президента России Владимира Путина от 3 февраля 2015 года, является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности.

Среди задач, стоящих перед Госкомиссией, – изучение и освоение Арктики, эффективное использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике, расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ для обеспечения потребности страны в ресурсах, улучшение качества жизни населения, сохранение и защита природной среды.

— Президиум Госкомиссии сформирован для решения оперативных вопросов, – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. – Решения Госкомиссии являются обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, что в мае 2016 года в Архангельске прошло выездное заседание президиума Госкомиссии, в ходе которого обсуждались приоритетные задачи, реализуемые в Арктической зоне России, в том числе – проекты «Железнодорожная магистраль «Белкомур» и «Глубоководный район Архангельского морского порта».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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