Кто станет «Героем нашего времени»?

Региональная Общественная палата при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области объявляет о старте ежегодного регионального конкурса «Герой нашего времени».

Цели проведения конкурса:

поддержка социально активных граждан;

стимулирование социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив, направленных на решение проблем местного сообщества;

распространение успешного опыта гражданской активности.

В конкурсе могут принять участие жители Архангельской области, руководители и активисты инициативных групп, социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления.

Для участия в конкурсе необходимо оформить и представить заявку в соответствии со специально разработанной формой.

Заявка на конкурс может быть подана непосредственно участником, который может самостоятельно заполнить заявку на конкурс либо организацией, независимо от формы собственности, или группы людей, которые хотят представить на конкурс заявку на активного гражданина.

Приём заявок осуществляется по 20 октября 2017 года на электронный адрес: grants@ngo-garant.ru с пометкой «Конкурс «Герой нашего времени».

Получить консультацию по вопросам проведения конкурса и подготовке заявок можно у специалистов центра социальных технологий «Гарант». Телефон для справок: 8 (8182) 20-65-10, контактное лицо – Дарья Зубарь.

Положение о конкурсе и форму заявки можно скачать здесь.



Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»