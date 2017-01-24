Всероссийская неделя охраны труда приглашает участников

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет с 10 по 14 апреля в главном медиацентре Сочи.

В ходе ВНОТ-2017 состоится стратегическая пленарная сессия с участием членов Правительства РФ, пройдут конференции, совещания, круглые столы, презентации, лекции, будут работать консультационные пункты федеральных органов исполнительной власти.



Также в программе мероприятий уже ставшая традиционной Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017, на которой будут продемонстрированы новейшие средства индивидуальной защиты, современные технологии в сфере обеспечения безопасных условий труда, успешные проекты и практики в области управления охраной труда. Центральной темой экспозиции и деловой программы SAPE 2017 станет импортозамещение.

— Всероссийская неделя охраны труда становится главным событием года в области охраны труда, – отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев. – В 2016 году в рамках форума было проведено 161 мероприятие. Общее количество участников составило 9660 человек, что в 1,5 раза превышает показатель 2015 года. На Международной выставке по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2016 было подписано 16 соглашений о сотрудничестве на сумму более 18 миллионов рублей, достигнуто более сотни договоренностей.

Вице-премьер Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке ВНОТ Ольга Голодец также отметила растущую популярность и практическую пользу мероприятия.

Зарегистрироваться и узнать условия Всероссийской недели охраны труда можно на официальном портале форума http://vssot.aetalon.ru.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области