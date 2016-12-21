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В следующем созыве депутатов областного Собрания станет меньше

21 декабря 15:30 Законотворчество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Соответствующие изменения в Устав Архангельской области и региональный закон о выборах депутатов АОСД приняты на декабрьской сессии большинством голосов. Напомним, что в первом чтении законопроект был рассмотрен и принят в июне 2014 года.

Теперь, в соответствии с внесёнными изменениями, 24 депутата будут избираться по одномандатным округам, 23 – по пропорциональной системе (партийным спискам). Таким образом, со следующего созыва депутатский корпус областного Собрания сократится до 47 человек.

Отметим, что полномочия действующего созыва, в составе которого 62 депутата, завершаются в 2018 году.

— Депутатским корпусом, после длительных дискуссий принято взвешенное решение, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Внимание к тому, что происходит в стране, в регионе свидетельствует о высокой ответственности и высоком профессионализме депутатов областного Собрания. Сформирован сбалансированный подход  как по распределению одномандатных округов, так и по формированию партийных списков.

Губернатор подчеркнул, что в принятом законопроекте сохранены все возможности для демократического развития региона и решены задачи повышения качества работы и уровня взаимодействия депутатов как законодателей.

— Уверен, что положительный эффект в рамках работы следующего созыва областного Собрания будет заметен для северян, которые внимательно следят за работой регионального законодательного органа, – заявил глава Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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