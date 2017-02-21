Одной из тем личного приёма граждан губернатором Игорем Орловым стал вопрос подведения необходимых коммуникаций к домам, которые строят многодетные семьи в Новодвинске.

По этому вопросу к главе региона обратился житель города бумажников Валерий Медников. По собственной инициативе на протяжении уже более двух лет он пытается добиться его решения на уровне городского собрания депутатов и других инстанций.

— В 2012 году в Новодвинске многодетным семьям было выделено 62 участка для строительства индивидуальных домов, – рассказывает Валерий Медников. – На сегодняшний день в процессе завершения более 20 домов, заложено 12 фундаментов. В четырёх уже построенных домах семьи проживают постоянно.

В прошлом году, благодаря поддержке главы администрации города, к домам подвели электричество.

— Дороги мы строим своими силами. Архангельский ЦБК бесплатно выдаёт нам щебень, а администрация помогла сделать дренажную канаву по периметру застройки, – продолжает Валерий Медников. – Но остро стоит вопрос с водопроводом. Хотя точки подключения к системе находятся в шаговой доступности.

Губернатор поблагодарил жителя за инициативность и подчеркнул: обеспечение коммуникациями домов многодетных семей – это прямая обязанность муниципальной власти.

Участник встречи, глава администрации Новодвинска Сергей Андреев пояснил: в этом году в бюджете города запланировано около 450 тысяч рублей на создание проекта по строительству дорог.

— А сколько вы запланировали на водопровод? – спросил губернатор.

— В этом году мы ничего не запланировали, – ответил глава администрации.

По словам Сергея Андреева, проект строительства системы холодного водоснабжения был выполнен летом прошлого года. Положительное заключение экспертизы он получил только в августе и поэтому не был своевременно представлен в заявительную компанию на участие в инвестиционных программах на 2017 год.

Цена вопроса составляет более 11 миллионов рублей. Заявку муниципалитет готов направить на участие в инвестпрограмме будущего года.

Однако с такой позицией Игорь Орлов не согласился:

«Я категорически против того, чтобы откладывать решение этого вопроса. Безусловно, профильным ведомствам правительства области я поручу проработать вопрос участия региона. Но первый шаг обязаны сделать муниципальные власти в лице собрания депутатов и администрации города. Прежде всего они должны проявить заинтересованность в том, чтобы их территория развивалась, чтобы людям хотелось жить в Новодвинске и связывать свои дальнейшие планы с этим городом».

Губернатор подчеркнул: участие области в решении этого вопроса обязательно будет, но только на условиях софинансирования со стороны муниципалитета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области