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Эксперт: каждый из моногородов Архангельской области имеет потенциал для развития

13 июня 9:30 Общество Районы Инвестиции

Об этом на совещании в правительстве региона заявил линейный менеджер Фонда развития моногородов, курирующий монопрофильные муниципальные образования Архангельской области Игорь Дерябин.

На встрече с заместителем губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктором Иконниковым и министром экономического развития Поморья Семёном Вуйменковым, эксперт подвёл итоги своей поездки по моногородам региона и обсудил с представителями областной власти перспективы развития каждого МО.

— Сегодня ведется очень активная работа, направленная на развитие монопрофильных муниципальных образований. В Архангельской области находится семь моногородов, наша задача – совместно с федеральными коллегами и представителями муниципалитетов сделать их максимально комфортными для жизни, чтобы это были не промышленные территории, жизнь Линейный менеджер – сотрудник Фонда, отвечающий за сопровождение подготовки и реализации программы развития конкретных моногородов. Работа куратора направлена на взаимодействие с представителями региональной и муниципальной власти, руководителями предприятий, членами бизнес-сообщества, жителями населенных пунктов. Также менеджер занимается развитием конкретных территорий, содействует реализации инвестиционных проектов и формированию базы типовых проектов.в которых сконцентрирована исключительно вокруг градообразующего предприятия, а населённые пункты с устойчивой и диверсифицированной экономикой, – подчеркнул Виктор Иконников.

Как отметил в ходе совещания Игорь Дерябин, моногорода региона произвели на него очень хорошее впечатление. У каждого из них есть потенциал для динамичного развития и самое главное – команда, по-настоящему заинтересованная в улучшении жизни горожан.

Говоря об инфраструктурных проблемах, эксперт отметил, что многие из них решаемы. В том числе – в рамках реализации программы развития моногородов, благодаря привлечению инвесторов и реализации в муниципальных образованиях крупных проектов.

Он также отметил, что многие города обладают перспективами, о которых они даже не задумываются.

Например, через Коряжму проходит крупная трасса на Коми. Однако в городе совершенно не развит сервис придорожных услуг, в то время как это направление является перспективным и не очень затратным в плане организации. Впрочем, задача управляющих команд и линейного менеджера как раз и состоит в том, чтобы по максимуму раскрыть потенциал каждого МО.

На совещании было отмечено: очень важно, чтобы активную позицию региональных властей поддерживали сами горожане.

— В каждом монопрофильном муниципальном образовании региона сформированы управляющие команды, которые в настоящий момент заканчивают обучение в Фонде развития моногородов, – сообщил Семён Вуйменков. – Итогом этого обучения стало формирование для каждого города адресной программы развития. Утвержденная федеральными экспертами программа является своего рода пошаговой инструкцией по улучшению уровня жизни в городе. При этом состав команд сформирован таким образом, что позволяет учесть все существующие проблемы и по максимуму задействовать доступные инструменты развития.

В ходе встречи было принято решение о проведении в июле общего сбора команд моногородов под председательством губернатора Архангельской области Игоря Орлова. В рамках встречи будут представлены разработанные программы развития, состоится обсуждение основных направлений дальнейшей работы.

Министерство экономического развития Архангельской области

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