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«Путь помора» пролёг через три региона России

30 декабря 13:05 Арктика

За полторы недели экспедиция на снегоходах и мотобуксировщиках «Путь помора» прошла 1200 км вдоль беломорского побережья Карелии, Архангельской и Мурманской области.

Экспедиция состоялась под эгидой общественной организации «Северный полюс». Среди участников – члены студенческих спасательных отрядов, представители МЧС и Минобороны.

Старт пробегу был дан в Онеге, а финишировал он на юге Мурманской области у поселка Зареченск«Путь помора» стал одним из этапов подготовки к походу на Северный полюс в 2018 году.

– В ходе экспедиции были отработаны навыки преодоления на снегоходах и буксировщиках водных препятствий и торосов, – рассказала участница экспедиции Юлия Фомичева.

Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит отметил, что каждый такой поход требует серьезной подготовки, опыта выживания в экстремальных условиях и надёжной техники, которая, кстати, производится у нас в регионе.

– Архангельск является отправной точкой нескольких сотен высокоширотных экспедиций, – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. – И в XXI веке наш город сохраняет статус «ключа к Арктике», притягивающего путешественников из России и других стран. Успешно завершившаяся экспедиция, со-организаторами и участниками которой стали наши земляки, продолжает многовековые традиции Поморья.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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