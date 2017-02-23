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Для расселения аварийного жилья в собственность Архангельска передали пять домов

23 февраля 13:45 Расселение аварийного жилья Строительство Госимущество

Региональное минимущество завершило работу по передаче в муниципальную собственность Архангельска последнего из пяти построенных жилых домов в рамках третьего этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы».

Напомним, в рамках реализации этой программы в Поморье новосёлами стали порядка девяти тысяч жителей, при этом расселено более 153 тыс. кв. метров аварийного жилья.

— Благодаря оперативной работе по передаче домов в собственность Архангельска горожане быстрее получат новые квартиры, – отметила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалева.

На сегодняшний день по четвёртому этапу программы продолжается работа по переселению более 1 200 человек в 12 многоквартирных домов с расселяемой площадью более 21 тыс. кв. метров.

Отметим, что в завершающей стадии строительства находятся ещё семь многоквартирных домов, где в апреле этого года должны получить новые квартиры более 500 человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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